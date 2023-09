JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Im Zuge der nachlassenden Inflation dürfte sich auch das Umsatzwachstum von Lebensmittel- und Haushaltswarenherstellern verlangsamen, zugleich liefere ein nachlassender Kostendruck Rückenwind für die Gewinnmargen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Insgesamt sei die Branche attraktiv bewertet, da sich die Gewinnentwicklung recht gut prognostizieren lasse. Mit Blick auf die Subsektoren ist die Expertin aber eher vorsichtig für Haushaltswaren und Hygieneprodukte, da hier fallende Herstellungskosten durchaus zu sinkenden Verkaufspreisen führen könnten. Geschäfte mit Lebensmitteln und Kosmetika seien von solch einer Entwicklung weniger betroffen./mis/ajx

