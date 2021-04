NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für L'Oreal von 340 auf 385 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Konsumsektor habe ein halbes Jahr unter einer Sektorrotation gelitten, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese Belastung sei nun wohl vorüber. Monteyne passte seine Bewertungsmodelle an jüngste Ergebnisse und Währungsentwicklungen an und verschob die Bewertungsbasis nach vorne. Die Franzosen rangieren bei ihm in puncto Wachstumserwartungen ganz oben./ag/gl