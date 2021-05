NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 385 Euro belassen. Zu Beginn des Jahres sei es noch unklar gewesen, wie nachhaltig das Wachstum des Kosmetikkonzerns sei, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nun zeige sich aber, dass die Schätzungen dank der Nachfrage aus China zu gering seien./mf/tih