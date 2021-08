NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 435 Euro belassen. Der Kosmetikkonzern steht gut da und biete Anlegern noch reichlich Potenzial, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sei in den richtigen Märkten aktiv und erziele zudem robuste Gewinnmargen./mis/gl