NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 435 Euro belassen. Der Kosmetikkonzern habe wenig Überraschendes geliefert, was gut sei für eine Aktie, in die sehr hohe Erwartungen eingepreist seien, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Er verwies zudem darauf, dass L'Oreal seine Wachstumsdiversifizierung fortsetze./ck/he