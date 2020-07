NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat L'Oreal vor den am 30. Juli erwarteten Umsatzzahlen zum ersten Halbjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Angesichts von Enttäuschungen in der Sparte Parfums & Kosmetik des Branchenkollegen LVMH sei sie nun etwas vorsichtiger gestimmt, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie verwies allerdings darauf, dass die durchschnittlichen Analystenschätzungen erst kürzlich etwas gesunken seien./ck/mis