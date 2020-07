NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal nach vorgelegten Halbjahreszahlen und der anschließenden Telefonkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Das Management sei positiv gestimmt hinsichtlich einer raschen Erholung der Umsätze, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Juli sei bereits gut gewesen und das zweite Halbjahr solle deutlich besser verlaufen als das erste./ck/bek