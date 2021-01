NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen von LVMH auf "Overweight" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Die Rückschlüsse aus dem Zahlenwerk des Luxusgüterkonzerns für den Kosmetikhersteller seien gemischt, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. LVMH sei bei Parfüm und Kosmetik unter der Messlatte geblieben, wichtige Wachstumskanäle wie etwa das Online- oder Asien-Geschäft seien aber intakt./tih/bek