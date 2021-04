NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat L'Oreal nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Der Jahresauftakt des französischen Kosmetikherstellers sei stark gewesen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie hob ihre Schätzung für das Jahresergebnis je Aktie daher um 2 Prozent an./ck/mis