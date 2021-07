NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für L'Oreal nach Quartalszahlen von 390 auf 410 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Absatzmärkte USA und China dürften nach einem guten zweiten Quartal auch in Zukunft für Wachstum sorgen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Expertin hält die Aktien des französischen Kosmetikkonzerns für ein Schlüsselinvestment in dem Sektor./bek/he