NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 435 Euro belassen. Die Telefonkonferenz des Kosmetikherstellers zu den Zielen für 2022 habe für Zuversicht gesorgt, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/jha/