NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal nach Quartalszahlen von Estee Lauder auf "Overweight" mit einem Kursziel von 435 Euro belassen. Die Resultate des US-Konkurrenten ließen vorsichtige Rückschlüsse auf das China-Geschäft des französischen Kosmetik- und Körperpflegekonzerns im zweiten Quartal zu, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung./edh/mis