NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für L'Oreal vor Zahlen zum zweiten Quartal von 435 auf 400 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Eine starke Umsatzentwicklung spreche weiterhin für eine günstige Bewertung des Kosmetikkonzerns, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie. Es handele sich daher um einen guten Einstiegszeitpunkt. Während sie ihre Schätzungen leicht erhöhte, begründete sie das gesenkte Kursziel mit etwas höheren gewichteten Kapitalkosten./tih/jha/