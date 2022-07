NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal nach Halbjahreszahlen von LVMH auf "Overweight" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Die robusten Kennziffern des Luxusgüterkonzerns ließen weitgehend positive Rückschlüsse auf die entsprechende geschäftliche Entwicklung des Körperpflegekonzerns zu, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung./edh/mis