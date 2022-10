NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti zieht in einem am Mittwoch veröffentlichten Kommentar positive Rückschlüsse aus den Umsatzzahlen von LVMH./ag/nas