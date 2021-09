NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für L'Oreal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 258 Euro belassen. Analyst James Edwardes Jones setzte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie die Marketingaufwendungen von Konsumgüterherstellern ins Verhältnis zu deren Umsätzen. Bei L'Oreal komme er zu dem Ergebnis, dass der Kosmetikkonzern zu den Unternehmen mit eher hohen Investitionen in die eigene Marke gehört./mf/tih