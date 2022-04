NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für L'Oreal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Die Dynamik in Nordasien und Nordamerika sowie im Bereich Active Cosmetics - den wichtigsten Treibern für den französischen Konzern - halte an, schrieb Analystin Emma Letheren in einer am Dienstag vorliegenden Studie nach den jüngsten Umsatzzahlen. Allerdings helfe auch die anhaltende Erholung der Einkäufe im stationären Handel./ajx/he