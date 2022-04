NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für L'Oreal von 260 auf 282 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analystin Emma Letheren erhöhte nach den Zahlen des Kosmetikherstellers für das erste Quartal ihre Umsatzschätzung für 2022. Es gebe aber derzeit zu viel Unsicherheit, weshalb sie von Käufen der Aktie mit Blick auf die hohe Bewertung abrate. Die vollen Auswirkungen der Inflation würden die Verbraucher zudem erst noch spüren, schrieb sie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/he