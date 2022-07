NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für L'Oreal nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 282 Euro belassen. Angesichts von Schwierigkeiten auf dem chinesischen Markt seien die Umsätze beeindruckend, schrieb Analystin Emma Letheren in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Profitabilität des Kosmetikkonzerns werfe gleichwohl Fragen auf./bek/he