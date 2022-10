NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für L'Oreal nach Umsatzzahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Kosmetikkonzerns werfe viele Fragen auf, schrieb Analystin Emma Letheren in einer am Montag vorliegenden Studie. Die schwächelnde Konjunktur in Europa und die Lockdowns in China seien für L'Oreal ein Problem./jcf/bek