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LOréal Aktie

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LOréal Aktien-Sparplan
388,45 EUR -1,10 EUR -0,28 %
STU
363,93 CHF -2,06 CHF -0,56 %
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Marktkap. 203,89 Mrd. EUR

KGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
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WKN 853888

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ISIN FR0000120321

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Symbol LRLCF

Deutsche Bank AG

LOréal Sell

13:01 Uhr
LOréal Sell
Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
388,45 EUR -1,10 EUR -0,28%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat L'Oreal auf "Sell" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Der Anstieg der chinesischen Kosmetikimporte im August sowie insgesamt in den vergangenen drei Monaten gehe fast ausschließlich auf das hohe Wachstum in der Zollfreizone Hainan zurück, schrieb Tom Sykes in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Gleichzeitig seien die Importe aus Frankreich in die wichtige Provinz Jiangsu, wo L'Oreal ein großes Vertriebszentrum unterhalte, deutlich zurückgegangen. Zudem legten die chinesischen Kosmetikexporte weiterhin stark zu./gl/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:52 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Sell

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
340,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
388,10 €		 Abst. Kursziel*:
-12,39%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
388,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,47%
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
409,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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