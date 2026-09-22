LOréal Aktie
Marktkap. 203,89 Mrd. EURKGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Sell
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat L'Oreal auf "Sell" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Der Anstieg der chinesischen Kosmetikimporte im August sowie insgesamt in den vergangenen drei Monaten gehe fast ausschließlich auf das hohe Wachstum in der Zollfreizone Hainan zurück, schrieb Tom Sykes in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Gleichzeitig seien die Importe aus Frankreich in die wichtige Provinz Jiangsu, wo L'Oreal ein großes Vertriebszentrum unterhalte, deutlich zurückgegangen. Zudem legten die chinesischen Kosmetikexporte weiterhin stark zu./gl/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:52 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Sell
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
340,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
388,10 €
|Abst. Kursziel*:
-12,39%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
388,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,47%
|
Analyst Name:
Tom Sykes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
409,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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