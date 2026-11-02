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Symbol LRLCF

Deutsche Bank AG

LOréal Sell

13:41 Uhr
LOréal Sell
Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
433,95 EUR -4,00 EUR -0,91%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal nach Treffen mit dem Management des Körperpflegekonzerns auf "Sell" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Die Gespräche hätten sich vor allem auf die jüngste operative Wachstumsstärke und auf deren Nachhaltigkeit konzentriert, schrieb Tom Sykes in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch die Entwicklung neuer Produkte und die Wettbewerbslage seien zur Sprache gekommen./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Sell

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
360,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
433,95 €		 Abst. Kursziel*:
-17,04%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
433,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-17,04%
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
426,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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