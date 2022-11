NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für L'Oreal nach Quartalszahlen von 300 auf 280 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die für das zweite Halbjahr erhoffte Erholung des Kosmetikkonzerns in China sei etwas lustlos gestartet, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wegen rückläufiger Ausgaben von US- und europäischen Kunden in einem Rezessionsumfeld dürften die Konsensschätzungen für 2023 sinken. Zum neuen Kursziel verwies Wylenzek zudem auf das Zinsumfeld./gl/ag