LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für L'Oreal vor Zahlen von 250 auf 251 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das dritte Quartal dürfte für die meisten Konsumgüterhersteller eine klare Verbesserung gegenüber dem zweiten Quartal zeigen, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Er hob seine Schätzungen für das organische Umsatzwachstum der Mehrheit der von ihm beobachteten Unternehmen an, darunter auch für L'Oreal. Reckitt Benckiser bleibt aber Simpsons bevorzugter Titel in Europa, wogegen L'Oreal aus Bewertungsgründen in seiner Gunst ganz unten steht. Ungeachtet der sehr fähigen Unternehmensführung notiere die Aktie schon auf dem höchsten Stand seit fast 20 Jahren./gl/ajx