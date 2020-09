HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für LPKF auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag des Laserspezialisten habe das Vertrauen in den Wert gestärkt, schrieb Analystin Alina Köhler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der mittelfristige Ausblick des Unternehmens erscheine konservativ./mf