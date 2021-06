HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für LPKF nach einem Folgeauftrag aus der Halbleiterbranche für die LIDE-Technologie des Laserspezialisten auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Auftrag habe Signalwirkung, schrieb Analystin Alina Köhler in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Sie unterstreiche das Potenzial der Technologie, zumal es in der Halbleiterbranche normalerweise lange dauere, bis sich neue Produktionsprozesse etablierten. Neben potenziellen weiteren Aufträgen dieses Kunden sowie anderer Halbleiterunternehmen dürften auch Displayhersteller an LIDE interessiert sein./mis/edh