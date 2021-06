HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für LPKF auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Ankündigung des US-Photovoltaik-Unternehmens First Solar, die Produktion ausweiten zu wollen, sei günstig für LPKF als Zulieferer, schrieb Analystin Alina Köhler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Lasertechnikspezialist könnte vor größeren Aufträgen stehen./mf/gl