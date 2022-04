HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe hat die Einstufung für LPKF nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Laserspezialist habe im ersten Quartal am oberen Ende seiner Ziele gelegen und damit die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Jonah Emerson am Donnerstag in einer ersten Reaktion./ag/ck