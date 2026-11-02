Lufthansa Aktie
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Marktkap. 8,62 Mrd. EURKGV 7,52 Div. Rendite 3,93%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
AI Analyse
Lufthansa Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Lufthansa von 7,80 auf 8,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. "Logistik und Technik sorgen fu?r Auftrieb, Kerosin begrenzt die Flughöhe", titelte Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Bewertung des dritten Quartals. In diesem habe die Fluggesellschaft die Erwartungen leicht übertroffen. Doch da die Treibstoffpreise für Gegenwind verantwortlich seien, glaubt er an ein nur begrenztes Kurspotenzial der Aktien./rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 16:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 16:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Lufthansa Halten
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
7,79 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
7,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Dirk Schlamp
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,16 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Lufthansa Halten
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|Deutsche Bank AG
|13:06
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|10:41
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|RBC Capital Markets
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|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.10.26
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|UBS AG
|04.08.26
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|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|17:41
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|13:51
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|10:41
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:06
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|09:46
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.