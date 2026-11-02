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AI Analyse

DZ BANK

Lufthansa Halten

17:41 Uhr
Lufthansa Halten
Aktie in diesem Artikel
Lufthansa AG
7,75 EUR 0,34 EUR 4,62%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Lufthansa von 7,80 auf 8,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. "Logistik und Technik sorgen fu?r Auftrieb, Kerosin begrenzt die Flughöhe", titelte Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Bewertung des dritten Quartals. In diesem habe die Fluggesellschaft die Erwartungen leicht übertroffen. Doch da die Treibstoffpreise für Gegenwind verantwortlich seien, glaubt er an ein nur begrenztes Kurspotenzial der Aktien./rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 16:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 16:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Lufthansa Halten

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
7,79 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
7,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dirk Schlamp 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,16 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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