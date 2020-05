FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Lufthansa nach einem Zwischenstand zu den Verhandlungen um Staatshilfe von 8,70 auf 7,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Überrascht habe ihn die Aussage, dass (gegebenenfalls nach einem Kapitalschnitt) auch eine Kapitalerhöhung zum Nennwert von 2,56 Euro je Aktie erfolgen könnte, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Szenario einer Staatshilfe per Kapitalerhöhung sei nun wahrscheinlicher geworden, so dass er seine Schätzungen entsprechend angepasst habe./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2020 / 08:25 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2020 / 11:00 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.