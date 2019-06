HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat Lufthansa nach der Gewinnwarnung von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und das Kursziel von 26 auf 16 Euro gesenkt. Das schwache Marktumfeld erhöhe den Druck für eine weitere Konsolidierung, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hier könnte die deutsche Fluggesellschaft eine aktive Rolle übernehmen. Der Experte erhofft sich vom Kapitalmarkttag in der kommenden Woche weitere Informationen zur aktuellen Situation./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2019 / 14:51 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2019 / 14:55 / MEZ



