Lufthansa Aktie
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Marktkap. 8,62 Mrd. EURKGV 7,52 Div. Rendite 3,93%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
AI Analyse
Lufthansa Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lufthansa nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Die Erwartungen seien in moderatem Umfang übertroffen worden, schrieb Jaime Rowbotham in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für all jene, die auf Verbesserungen bei der Fluggesellschaft setzten, hätten die Kennziffern eher enttäuscht./ck/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Lufthansa Hold
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
8,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
7,77 €
|Abst. Kursziel*:
2,96%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
7,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,23%
|
Analyst Name:
Jaime Rowbotham
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,16 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|08.07.26
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|Barclays Capital
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|Barclays Capital
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|Lufthansa Hold
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|Lufthansa Sector Perform
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|Bernstein Research
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|Lufthansa Neutral
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|21.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.