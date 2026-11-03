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Lufthansa Hold

12:01 Uhr
Lufthansa Hold
Aktie in diesem Artikel
Lufthansa AG
7,99 EUR 0,23 EUR 2,94%
Charts| News| Analysen
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Die Erlöse je zur Verfügung stehendem Sitzplatz im Regionalfluggeschäft seien gestiegen, schrieb Jaime Rowbotham in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das sei vom Hinterherhinken des internationalen Netzwerks- und Langstreckengeschäfts aber überschattet worden./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Lufthansa Hold

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
8,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
8,00 €		 Abst. Kursziel*:
0,00
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
7,99 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,18%
Analyst Name:
Jaime Rowbotham 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,23 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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