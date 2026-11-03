Lufthansa Aktie
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Marktkap. 8,98 Mrd. EURKGV 7,52 Div. Rendite 3,93%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
AI Analyse
Lufthansa Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Die Erlöse je zur Verfügung stehendem Sitzplatz im Regionalfluggeschäft seien gestiegen, schrieb Jaime Rowbotham in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das sei vom Hinterherhinken des internationalen Netzwerks- und Langstreckengeschäfts aber überschattet worden./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Lufthansa Hold
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
8,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
8,00 €
|Abst. Kursziel*:
0,00
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
7,99 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,18%
|
Analyst Name:
Jaime Rowbotham
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,23 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Lufthansa AG
|12:01
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|08:06
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|03.11.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|12:01
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|08:06
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|03.11.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.11.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.10.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|12:01
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|08:06
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|03.11.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets