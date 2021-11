HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat Lufthansa nach Zahlen zum dritten Quartal von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 6,50 auf 7,30 Euro angehoben. Die Fluggesellschaft habe positiv überrascht, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit dem Rückenwind starker Buchungszahlen und einer komfortablen Ausstattung mit Liquidität könne das Unternehmen guten Mutes in die saisontypisch schwache Wintersaison starten./la/zb