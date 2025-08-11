Lufthansa Aktie
Marktkap. 9,67 Mrd. EURKGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
Lufthansa Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Da die Gewinnmargen von Fluggesellschaft selbst in guten Zeiten eher mager seien, stünden die Kosten besonders im Fokus, schrieb Alex Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Relativ zur Konkurrenz stünden mit Blick auf die Kosten Ryanair und IAG besser da. Der Billigflieger Ryanair habe wegen seiner niedrigen Kosten einen Wettbewerbsvorteil - ein Modell, an das in Europa nur Wizz Air herankomme, während IAG ein Geschäftsmodell mit höher Kosten, aber auch höheren Erlösen verfolge./mis/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 21:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Lufthansa Market-Perform
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
7,50 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
8,14 €
|Abst. Kursziel*:
-7,86%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
8,13 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,77%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Lufthansa AG
|11:56
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.25
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|11:56
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.25
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|01.08.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|31.07.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|07.07.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|01.07.25
|Lufthansa Outperform
|Bernstein Research
|17.06.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.25
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|25.06.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:56
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.25
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research