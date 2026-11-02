Lufthansa Aktie
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Marktkap. 8,62 Mrd. EURKGV 7,52 Div. Rendite 3,93%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
AI Analyse
Lufthansa Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Die nach unten hin eingeengte Ebit-Zielspanne für 2026 dürfte hauptsächlich auf gestiegene Treibstoffkosten zurückzuführen sein./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:58 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:58 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Lufthansa Market-Perform
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
9,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
7,71 €
|Abst. Kursziel*:
16,70%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
7,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,64%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,16 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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