NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa anlässlich der Insolvenz von Thomas Cook auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Die Pleite des britischen Touristikkonzerns sei keineswegs das Ende des erfolgreichen Modells Pauschaltourismus, stellte Analyst Richard Clarke in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie klar. Dass die Lufthansa die schlingernde, aber noch aktive Thomas-Cook-Flugtochter Condor übernehme, sei angesichts möglicher wettbewerbsrechtlicher Probleme und der jüngsten Äußerungen des Lufthansa-Managements aber eher unwahrscheinlich./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2019 / 23:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



