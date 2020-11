NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa vor den am Donnerstag erwarteten Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Der Fokus der Anleger und Analysten dürfte auf der radikalen Umstrukturierung der Fluggesellschaft sowie auf den Plänen zum Schuldenabbau liegen, erwartet Analyst Daniel Roeska laut einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/bek