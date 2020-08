NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Analyst Daniel Roeska nannte diese in einer ersten Reaktion "den ersten Schritt auf einem langen Weg zurück". Die Fluggesellschaft habe die Erwartungen leicht überboten und das Aufzehren der Liquidität decke sich mit früher getätigten Aussagen, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Weitgehend ohne Passagiere im zweiten Quartal sei ein Verlust unvermeidlich gewesen. Die Kapitalausgaben wolle die Airline noch stärker zusammenstreichen als die beiden großen europäischen Kontrahenten IAG und Air France-KLM./bek/zb