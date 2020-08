NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Der Nettoverlust sei niedriger als vom Markt befürchtet ausgefallen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Durch eine Reduzierung der Investitionen könnte die Fluggesellschaft schon 2021 wieder einen positiven, frei verfügbaren Barmittelzufluss erwirtschaften. Darüber hinaus stehe in den nächsten Jahren erst einmal die Schuldenrückzahlung im Fokus./la/bek