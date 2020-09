NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Lufthansa auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Flugreisen-Nachfrage dürfte schwach bleiben, doch die Erholung von den Tiefs der Corona-Krise deutlich ausfallen, schrieb Analyst David Scott Vernon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/ajx