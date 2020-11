NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa nach der Präsentation vielversprechender Testdaten für einen Impfstoff gegen das Corona-Virus auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 8,60 Euro belassen. Während es noch zu früh sei, nun schon auf eine Nachfrageerholung zu setzten, hätten Fluggesellschaften und ihre Investoren jetzt Grund, sich endlich zumindest mit der Aussicht auf eine solche Erholung zu befassen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Derweil sei die Lufthansa hoch verschuldet und der Aktienkurs dürfte weiterhin stark in Abhängigkeit externer Faktoren wie der Entwicklung der Treibstoffkosten schwanken./la/bek