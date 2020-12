NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 8,60 Euro belassen. Trotz guter Nachrichten zu Corona-Impfstoffen seien die Buchungszahlen der Fluggesellschaften nicht gestiegen, sondern gesunken, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Grund hierfür dürfte die zweite starke Welle von Neuinfektionen sein./bek/ajx