NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa angesichts des Brexit-Handelspakts auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 8,60 Euro belassen. Bei europäischen Fluggesellschaften drehe sich das Geschehen derzeit um mehr als nur Corona und eine erhoffte Nachfrageerholung, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Im Zuge des Brexit ändere sich ab dem 1. Januar das regulatorische Umfeld. Er verwies dabei vor allem auf neue Anforderungen an die Eigentümerstrukturen./tih/gl