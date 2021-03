NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Lufthansa nach Quartalszahlen von 7,50 auf 10,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Kennziffern der Fluggesellschaft hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem gehe die Umstrukturierung mit großen Schritten voran. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognose (EPS) für 2022./edh/ck