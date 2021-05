NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Trotz der Impffortschritte dürfte sich bei den Fluggesellschaften so schnell keine Normalität einstellen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Geschäftskunden dürften nicht so schnell zurückkommen und Kapitalerhöhungen stellten ein Risiko dar./mf/tih