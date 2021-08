NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Lufthansa nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Analyst Daniel Roeska machte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie erste Hoffnungsschimmer für eine Erholung aus. Allerdings stehe immer noch die Entscheidung der Fluggesellschaft über Zeitpunkt und Umfang einer Kapitalerhöhung aus./gl/bek