NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,85 Euro belassen. Der Ausbruch der Coronavirus-Variante Omikron dürfte den klassischen Linienfluggesellschaften in der EU ein düsteres viertes Quartal beschert haben, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Montag vorliegenden Studie. Die davon ausgehenden Störungen seien aber wohl nur vorübergehender Natur. IAG und Air France-KLM seien für eine Erholung von der Pandemie aber besser positioniert als die Lufthansa, die stärker vom Geschäftsreiseverkehr und Asien-Strecken abhängig sei./tih/ngu