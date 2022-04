NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Der Flugverkehr nehme wieder zu und die Profitabilität sei in der Branche vor der Rückkehr, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Fluggesellschaften hätten im ersten Quartal überraschend robuste Flugpläne aufgestellt. Insgesamt plane die Branche auf innereuropäischen und nordamerikanischen Routen mit mehr als 90 Prozent der Vor-Corona-Kapazität./tih/mis