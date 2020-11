NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Lufthansa nach einer Konferenz zum Thema CO2-Emmissionen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 9,40 Euro belassen. Neue Flugzeugtypen blieben der springende Punkt für die Airlines zur Senkung von Emissionen, schrieb Analystin Venetia Baden-Powell in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bislang seien deren Effizienzgewinne jedoch überschaubar. Neue Treibstoffe wiederum seien wohl erst auf längere Sicht eine Alternative zur Eingrenzung des Schadstoffausstoßes./bek/he